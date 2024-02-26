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12:00, 26 февраля 2024 года Под Орлом отремонтируют подъезд к новому мосту в Тайном Подрядчик заасфальтирует 2,5 километра.





В Орловском округе приведут в порядок подъезд к строящемуся мосту между деревнями Касьяновка и Тайное. Подрядчик заасфальтирует 2,5 километра.Работы завершат к августу – к моменту открытия самой переправы.



На сам мост выделили более 300 миллионов рублей. Строительство началось в апреле прошлого года.



Переправа будет длиной в 141 метр. Она рассчитана на разный вид транспорта, в том числе большегрузный. Как уверяет подрядчик, без капремонта мост прослужит полвека. Пробный запуск планируют на 29 февраля.





Анна Вайсергисер



