Под Орлом отремонтируют подъезд к новому мосту в Тайном
Подрядчик заасфальтирует 2,5 километра.
В Орловском округе приведут в порядок подъезд к строящемуся мосту между деревнями Касьяновка и Тайное. Подрядчик заасфальтирует 2,5 километра.Работы завершат к августу – к моменту открытия самой переправы.
На сам мост выделили более 300 миллионов рублей. Строительство началось в апреле прошлого года.
Переправа будет длиной в 141 метр. Она рассчитана на разный вид транспорта, в том числе большегрузный. Как уверяет подрядчик, без капремонта мост прослужит полвека. Пробный запуск планируют на 29 февраля.