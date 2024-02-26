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10:00, 26 февраля 2024 года

Орловские аграрии собрали 292 тысячи тонн рапса

За 10 лет показатели увеличились почти в пять раз.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжают наращивать производство рапса. Как сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства, в 2023 году на Орловщине собрали рекордные 292 тысячи тонн. В итоге регион занял первое место в ЦФО и второе в России.

- За 10 лет показатели валового сбора рапса в регионе выросли с 63 тысяч тонн в 2014 году до 292 тысяч тонн по итогам 2023 года. Еще год назад Орловская область едва входила в первую десятку по производству рапса, однако феноменальный рывок сразу на 100 тысяч тонн позволил нашей Орловской области вырваться сразу на второе место в России, - отметили в департаменте. 

По результатам 2023 года Орловская область уступила только многолетнему лидеру по сбору рапса - Красноярскому краю. Позади остались и Кубань, и Ставрополье, и Алтайский край. В общем объеме всероссийского сбора рапса - около 4,2 миллиона тонн - на Орловщину приходится 7%.


Сергей Мерцалов
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