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14:00, 26 февраля 2024 года ФК "Орел" пополнился нападающим К "зелено-белым" присоединился Максим Дмитриев.





В составе ФК "Орел" появился новичок – 22-летний центральный нападающий Максим Дмитриев. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.



Дмитриев провел 59 игр в первой лиге. Дебютировал в ФНЛ за команду "Томь" из Томска, а также поиграл в "СКА-Хабаровск" и "Знамени" из Ногинска.



Новичок уже успел отметиться голом за новый клуб в товарищеском матче с молодежкой "Ростова". Игра закончилась ничьей со счетом 2:2.





Артем Ежаков



