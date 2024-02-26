Главная » Новости



11:30, 26 февраля 2024 года Орловцам предложат проголосовать за ремонт сквера Танкистов и участков у Красного моста О проекте по преображению территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" рассказал глава департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.







В 2024-м году в Орловской области в четвертый раз состоится голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Традиционно оно проходит весной. Для этого снова используют онлайн-платформу za.gorodsreda.ru. Тем, кому трудно проголосовать через интернет, помогут волонтеры.



Для голосования каждый муниципалитет представит свой список территорий. В Орле в список вошли скверы Танкистов, Альберта Иванова (участок рядом с Красным мостом), а также территория по набережной Дубровинского у дома №62.



Напомним, что в 2024-м году благоустройство ждет победителей голосования прошлого года. В Орле это скверы Гуртьева и Бунина.





Александра Бахтина



