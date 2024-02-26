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10:30, 26 февраля 2024 года Полицейские проверили состояние автодорог под Орлом На трассе обнаружили многочисленные выбоины.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают мониторить состояние улично-дорожной сети в Орловской области. Особое внимание уделяется автомобильным дорогам федерального значения с интенсивным транспортным потоком.



На днях дорожное полотно обследовали на автодороге "Орел - Брянск - Смоленск" (с 18 по 28 километр), а также "обход Нарышкино - автодорога Орел - Брянск - Смоленск" (с 27 по 29 километр). С помощью дорожной рейки полицейские выявили многочисленные выбоины.



- В отношении собственника автомобильной дороги "Орел - Брянск - Смоленск" возбуждено административное производство за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, а также установлены сроки для устранения выявленных нарушений, - рассказали в региональном Управлении Госавтоинспекции.



По словам инспекторов, дефекты проезжей части нередко становятся причинами ДТП с пострадавшими. Поэтому работа по обследованию орловских автодорог будет продолжена.





Сергей Мерцалов



