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12:30, 26 февраля 2024 года Орловцев переполошили игрушечный медведь и детская коляска Оба инцидента случились накануне.





В праздничные выходные орловские спасатели дважды выезжали на вызовы, связанные с бесхозными предметами. Оба инцидента случились 25 февраля.



Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, бесхозного игрушечного медведя в коробке из-под роз нашли на улице Емлютина в Образцово, а на улице Герцена в Орле рядом с детской поликлиникой обнаружили бесхозную коляску.



В обоих случаях взрывоопасных предметов найдено не было.



Всего за праздничные выходные орловские спасатели выезжали на вызовы 27 раз. В 11 случаях это были пожары, в 16 – другие происшествия и помощь населению.





Артем Ежаков



