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9:00, 26 февраля 2024 года Зима в Орловской области закончится без осадков В светлое время суток столбики термометров покажут выше нуля.





Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на оставшиеся дни зимы. В Орловской области она закончится пасмурно и без осадков.



Днем 26 февраля столбики термометров покажут в среднем ноль градусов. Во вторник, 26 февраля, температура поднимется на один градус тепла. 28 и 29 февраля воздух прогреется до двух и трех градусов тепла соответственно. В ночные часы будет не холоднее пяти градусов мороза.



Среднее давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Ветер не превысит семи метров в секунду.





Артем Ежаков



