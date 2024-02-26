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9:30, 26 февраля 2024 года

В Орле не станут пускать дополнительный утренний рейс №114

К такому решению пришли на основании проведенной проверки.


Региональный "Организатор перевозок" по обращению пассажиров рейса №114 "Орел – Психбольница" проверил работу маршрута. Люди жаловались на переполненность утренних рейсов в 5:40 и в 6:20 от автовокзала и указали на необходимость дополнительного утреннего рейса.

Специалисты учреждения установили, что в пригородной зоне наполняемость автобусов не превышает 40%, а также отметили стабильное отображение автобусов на онлайн-картах и минимальное количество срывов рейсов.
"На основе полученных данных можно сделать вывод об отсутствии необходимости введения дополнительных рейсов в утреннее время на данном маршруте", – сообщили в "Организаторе перевозок".



Артем Ежаков
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