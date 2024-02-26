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7:30, 26 февраля 2024 года

Орловцы поблагодарили полицейских за помощь девятикласснику

Стражи порядка в гололед доставили ребенка из отдаленного села в Знаменскую школу.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские помогли школьнику приехать на собеседование из села Красниково в Знаменском районе. Из-за гололеда школьный автобус не смог добраться до ученика, чтобы отвезти его в Знаменскую школу. На помощь мальчику пришли стражи порядка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, история случилась в середине февраля. В знаменский пункт полиции обратились представители отдела образования районной администрации. Они рассказали, что в этот день в Знаменской общеобразовательной школе проходила ГИА в форме итогового собеседования. Однако из-за гололеда школьный автобус не смог проехать в село Красниково за школьником. 

Подростку помогли майоры полиции Артем Биджаев и Владимир Афоничев. На автомобиле "Нива" они добрались до села и доставили девятиклассника к месту учебы, а после экзамена отвезли его обратно домой. Местные жители поблагодарили сотрудников полиции за помощь.


Сергей Мерцалов
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