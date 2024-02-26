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8:15, 26 февраля 2024 года Гости Орловского павильона на ВДНХ увидели зажигательные танцы Культурную программу представила региональная общественная организация "Ассамблея народов".



Фото: портал Орловской области

Орловская общественная организация "Ассамблея народов" показала гостям международной выставки в Москве, как танцевать индийский, армянский и грузинский танец. Праздник состоялся в орловском павильоне на ВДНХ.



Всех желающих также познакомили с сирийским национальным инструментом УТ, а для самых активных организовали подвижные игры народов мира и провели концерт. Как сообщает региональный инфопортал, культурная программа в орловском павильоне на ВДНХ была рассчитана для гостей всех возрастов.





Сергей Мерцалов



