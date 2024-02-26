Гости Орловского павильона на ВДНХ увидели зажигательные танцы
Культурную программу представила региональная общественная организация "Ассамблея народов".
Фото: портал Орловской области
Орловская общественная организация "Ассамблея народов" показала гостям международной выставки в Москве, как танцевать индийский, армянский и грузинский танец. Праздник состоялся в орловском павильоне на ВДНХ.
Всех желающих также познакомили с сирийским национальным инструментом УТ, а для самых активных организовали подвижные игры народов мира и провели концерт. Как сообщаетрегиональный инфопортал, культурная программа в орловском павильоне на ВДНХ была рассчитана для гостей всех возрастов.