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14:00, 25 февраля 2024 года

Орловцы собирают срочный груз для земляков-артиллеристов

Бойцам очень нужна оперативная поддержка.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области объявили о срочном сборе груза для земляков-артиллеристов. Бойцы сменили место дислокации. В ближайшие дни им предстоит построить себе временное жилье, разместить технику, рассказал в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.

Военным требуются: 3-метровый брус и 4-метровые доски (7 кубов), бензопилы, масло и цепи к ним, пленка в рулонах, утеплитель, гвозди разных размеров, скобы и степлеры, дверные петли, саморезы, молотки, кувалды и рабочие перчатки, совковые и штыковые лопаты.

- Парни должны хорошо "окопаться", чтобы обезопасить себя. Есть экстренная потребность в автомобиле, - отметил Лежнев.

К сбору средств уже подключилась Орловская митрополия. Там обещали помочь с покупкой автомобиля УАЗ, систем "Булат", РЭБ "Купол" и коптера Mavic. Внести свою лепту в благое дело может каждый житель Орловщины.

- Как только закупим все необходимое, вместе с отцом Василием доставим груз ребятам, - сообщил Сергей Лежнев.


Сергей Мерцалов
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