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13:30, 26 февраля 2024 года Орловцам напомнили о правилах безопасности на водоемах зимой Рейды и патрулирования организовали сотрудники МЧС.



Фото: архив "Вести-Орел"

Спасатели и специалисты Государственной инспекции по маломерным судам продолжают объяснять жителям региона правила безопасности на водоемах в зимний период. Они беседуют с орловцами, вручают памятки с рекомендациями и рассказывают, что не стоит рисковать напрасно своей жизнью.



Как отмечают в пресс-службе регионального МЧС, для одиночных пешеходов лед считается прочным при толщине не менее 7 сантиметров. Для группы людей - 12 сантиметров.



- Наиболее прочен чистый, прозрачный лед. Мутный лед ненадежен. На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий. В местах, где в водоем впадают ручьи, речки, обычно образуется наиболее тонкий лед, - напомнили спасатели.



Подробнее о том, как нужно действовать, если Вы провалились под лед, читайте на сайте Главного Управления МЧС России по Орловской области.









Сергей Мерцалов



