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16:00, 25 февраля 2024 года В Орле задержали мужчину, который расплачивался за покупки чужой банковской картой Злоумышленник успел потратить более 60 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Подозреваемого в хищении крупной суммы со счета 24-летней орловчанки установили сотрудники правоохранительных органов города Орла. Девушка обратилась в полицию, когда ей стали приходить смс-оповещения из магазинов о покупках, которые она не совершала.



К раскрытию преступления подключились сотрудники отдела уголовного розыска. Они выяснили, что утерянной на улице банковской картой воспользовался молодой мужчина, который стал расплачиваться в различных торговых точках. В общей сложности орловец потратил более 62 тысяч рублей.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, подозреваемого допросили. Он признался в содеянном и готов возместить причиненный ущерб. С мужчины взяли подписку о невыезде. Следствие продолжается.





Сергей Мерцалов



