воскресенье 25.02.2024 17:15:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:00, 25 февраля 2024 года

В Орловском театре кукол покажут спектакль для взрослых

Билеты раскупили за несколько дней.

Фото: архив "Вести-Орел"

На сцене Орловского театра кукол второй раз в истории можно будет увидеть спектакль по произведению Николая Гоголя "Вий". Мистическую историю в трактовке режиссера Павла Аникина посмотрят зрители в возрасте от 12 лет и старше.

Впервые необычный спектакль в Орловском театре кукол показали в 2020-м году. И это стало настоящим подарком для любителей классики и ценителей театрального искусства. На сцене одновременно и люди, и удивительные куклы. Есть огромные - выше актеров и есть крохотные. Управляться с ними очень непросто. Атмосферу нереальности происходящего подчеркивают свет и завораживающая музыка.

Как рассказали в театре кукол корреспонденту "Вестей", второй показ мистической истории состоится 28 февраля в 19.00. К сожалению, все билеты на спекталь уже раскуплены.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.