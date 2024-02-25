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15:00, 25 февраля 2024 года В Орловском театре кукол покажут спектакль для взрослых Билеты раскупили за несколько дней.



Фото: архив "Вести-Орел"

На сцене Орловского театра кукол второй раз в истории можно будет увидеть спектакль по произведению Николая Гоголя "Вий". Мистическую историю в трактовке режиссера Павла Аникина посмотрят зрители в возрасте от 12 лет и старше.



Впервые необычный спектакль в Орловском театре кукол показали в 2020-м году. И это стало настоящим подарком для любителей классики и ценителей театрального искусства. На сцене одновременно и люди, и удивительные куклы. Есть огромные - выше актеров и есть крохотные. Управляться с ними очень непросто. Атмосферу нереальности происходящего подчеркивают свет и завораживающая музыка.



Как рассказали в театре кукол корреспонденту "Вестей", второй показ мистической истории состоится 28 февраля в 19.00. К сожалению, все билеты на спекталь уже раскуплены.





Сергей Мерцалов



