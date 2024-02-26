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18:00, 25 февраля 2024 года Каратисты из Орла внесли весомый вклад в победу сборной России на международном турнире Соревнования состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах.



Фото: портал Орловской области

Воспитанники споршколы "Орел-Карат" стали победителями и призерами Международных соревнований "1 International Кarate Оpen". Орловцы внесли весомый вклад в итоговое первое общекомандное место сборной России по каратэ. Как отмечает тг-канал "Орловская область", наши спортсмены выступали под российским флагом и с национальным гимном.



Орловщину в составе сборной РФ представляли воспитанники тренеров Олега Кошелева и Алексея Панкратова. В итоге ребята завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.



Золото в активе Виталия Русанова, Валерия Милованова, Анны Дорогавцевой и Мирослава Бунакова. Серебряную медаль выиграла Арина Мишуренко, а бронзовые награды - Татьяна Миронова и Максим Кошелев.



Соревнования проходили в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. В них участвовали более 700 каратистов из 28 стран мира.





Сергей Мерцалов



