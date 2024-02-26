понедельник 26.02.2024 04:15:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:00, 25 февраля 2024 года

Каратисты из Орла внесли весомый вклад в победу сборной России на международном турнире

Соревнования состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: портал Орловской области

Воспитанники споршколы "Орел-Карат" стали победителями и призерами Международных соревнований "1 International Кarate Оpen". Орловцы внесли весомый вклад в итоговое первое общекомандное место сборной России по каратэ. Как отмечает тг-канал "Орловская область", наши спортсмены выступали под российским флагом и с национальным гимном.

Орловщину в составе сборной РФ представляли воспитанники тренеров Олега Кошелева и Алексея Панкратова. В итоге ребята завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Золото в активе Виталия Русанова, Валерия Милованова, Анны Дорогавцевой и Мирослава Бунакова. Серебряную медаль выиграла Арина Мишуренко, а бронзовые награды - Татьяна Миронова и Максим Кошелев.

Соревнования проходили в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. В них участвовали более 700 каратистов из 28 стран мира.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.