В Орловской области продолжается ремонт поликлиник
Работы практически завершились в Должанской ЦРБ.
Фото: портал Орловской области
В поликлинике Должанской ЦРБ завершается капитальный ремонт. Обновлен фасад здания, уложена новая кровля, заменены коммуникации, включая инженерные системы и отопление. Установлены новые радиаторы, проведена полная замена технического соединения к водопроводу.
Как сообщаетпортал Орловской области, работы ведутся благодаря нацпроекту "Здравоохранение", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Специалисты выполнили отделку внутренних помещений. Изменения в планировке были внесены с учетом пожеланий медицинского персонала.
Ожидается, что модернизация поликлиники позволит создать комфортные условия для предоставления медпомощи местным жителям.