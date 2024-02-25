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11:55, 25 февраля 2024 года В Орел доставили раку с мощами преподобного Макария Алтайского Святыня находится в Богоявленском соборе.



Фото: Орловская митрополия

В Богоявленский собор Орла под колокольный звон доставили мощи преподобного Макария Алтайского (Глухарева). Как сообщили в Орловской митрополии, ранее их обрели в склепе-усыпальнице Троицкого храма в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре города Болхова.





В торжественной встрече участвовали духовенство Орловской и Алтайской епархий, а также прихожане. Раку с мощами установили в центре Богоявленского собора. Рядом разместили икону святого.



В Орле мощи будут находиться до мая 2024 года. Позднее часть мощей преподобного Макария Алтайского передадут в Алтайскую митрополию. Десница святого будет храниться в Троицком Оптином монастыре Болхова.





Сергей Мерцалов



