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9:55, 25 февраля 2024 года Под Орлом увековечили память бойца СВО Александра Пылинка Мемориальную доску открыли на фасаде здания Моховской средней школы.



Фото: газета "Сельская правда"

В канун Дня защитника Отечества в Покровском районе установили мемориальную доску в память о выпускнике Моховской средней школы Александре Пылинка. Боец погиб, выполняя свой воинский долг в зоне проведения СВО.



- В этот снежный морозный зимний день у школы собрались не только родственники, ученики и учителя. Пришли односельчане, знакомые и друзья, - сообщает районная газета "Сельская правда".



Перед собравшимися выступил брат Александра Пылинка Дмитрий.



- Саша погиб, как герой. Только мы до сих пор не верим, не можем смириться с мыслью о том, что его больше нет, - сказал он.





Александр Пылинок родился и вырос в Моховом. Окончил девять классов местной школы, затем - Орловский реставрационно-строительный техникум. Отслужил в армии. Был мобилизован в октябре 2022 года. В зоне проведения СВО - с 31 января 2023 года.



Александр сражался в штурмовом подразделении "Черная Мамба". В августе стал командиром отделения противотанкового расчета. Удостоен медали "За воинскую доблесть" II степени.



20 октября 2023 года Александр Владимирович Пылинок погиб при выполнении боевого задания. Ему было 28 лет. Боец посмертно награжден орденом Мужества.





Сергей Мерцалов



