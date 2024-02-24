Главная » Новости



17:00, 24 февраля 2024 года В ЗАГСе Орла чествовали золотых юбиляров Захаровы стали семьей 50 лет назад.





В ЗАГСе Орла вновь чествовали юбиляров семейной жизни. 21 февраля исполнилось 50 лет, как поженились Серафима Николаевна и Василий Сергеевич Захаровы.



Свадьбу Захаровы играли в 1974 году. Невесте тогда было 19, а жениху 20 лет. Теперь они встретили золотую свадьбу.



В день торжества своих родителей поздравили взрослые дочери Татьяна и Марина. Приняли поздравления супруги и от сотрудников ЗАГСа.





Ольга СУПОНЕВА



