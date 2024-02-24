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16:00, 24 февраля 2024 года Большинство заболевших коклюшем на Орловщине не были привиты В основном, болеют дети в возрасте до года.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области в 2023 году зафиксировано 58 случаев заражения коклюшем. Заболевали, в основном, дети в возрасте до года, у большинства из них не было прививок.



- В структуре заболевших доля детей составила 87,9 %, при этом 53,4% случаев зарегистрировано среди не привитых от коклюша детей в возрасте до 1 года, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



В прошлом году в российских регионах, на Орловщине в том числе, зафиксирован подъем заболеваемости коклюшем. По информации регионального Роспотребнадзора, продолжают регистрироваться новые случаи заболевания и в этом году.













Ольга СУПОНЕВА



