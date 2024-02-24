Помощь на передовую из Орла отправили полицейские

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15:00, 24 февраля 2024 года
Помощь на передовую из Орла отправили полицейскиеВ канун 23 февраля груз для бойцов СВО собрали сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Из Орловской области на передовую вновь отправлен гуманитарный груз. На этот раз помощь для бойцов, участвующих в спецоперации, передали сотрудники Госавтоинспекции.
Собрали груз накануне 23 февраля. В его состав, в том числе, вошли дизельные генераторы, стройматериалы, инструмент, другие нужны военнослужащим вещи.
- Часть подарка сотрудники Управления Госавтоинспекции передали представителям 76-й десантно-штурмовой дивизии города Пскова. Остальную, крупногабаритную часть груза военные заберут с места производства самостоятельно перед возвращением в зону СВО. Стройматериалы пригодятся бойцам для возведения блиндажей и других укреплений, обустройства быта, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА