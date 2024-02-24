Орловщина снабдила Китай свекловичным жомом

Регион экспортировал почти две тысячи тонн продукта в Поднебесную.
Фото: регуправление Россельхознадзора
Орловская область экспортировала в Китай свекловичный жом. С начала года в соседнее государство отправлено было почти две тысячи тонн этого продукта.
Все отправки, а в 2024 году их было уже более 70, проконтролировали специалисты Россельхознадзора.
- Вся экспортируемая подкарантинная продукция прошла необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору лаборатории на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. По результатам выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Продукцию отправляло одно из местных предприятий по производству сахара.