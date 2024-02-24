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14:00, 24 февраля 2024 года Орловщина снабдила Китай свекловичным жомом Регион экспортировал почти две тысячи тонн продукта в Поднебесную.



Фото: регуправление Россельхознадзора

Орловская область экспортировала в Китай свекловичный жом. С начала года в соседнее государство отправлено было почти две тысячи тонн этого продукта.



Все отправки, а в 2024 году их было уже более 70, проконтролировали специалисты Россельхознадзора.



- Вся экспортируемая подкарантинная продукция прошла необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору лаборатории на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. По результатам выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Продукцию отправляло одно из местных предприятий по производству сахара.





Ольга СУПОНЕВА



