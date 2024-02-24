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13:00, 24 февраля 2024 года

Орловские депутаты отчитали управляшки за работу во время гололеда

С недобросовестными УК борется Жилинспекция.

Фото: архив "Вестей"

На сессии горсовета в Орле, прошедшей на этой неделе, депутаты и представители горадминистрации обсудили уборку улиц во время гололеда. Деятельность некоторых управляющих компаний вызвала нарекания.

Как рассказал заместитель мэра Вадим Ничипоров, на автомобильных дорогах проблем не возникло, а вот тротуары во время ледяной непогоды и впрямь были посыпаны песком далеко не все. Ничипоров отметил, что одновременно засыпать весь город песко-соляной смесью невозможно. 

- В прошлому году Спецавтобазой было израсходовано 25 тысяч пескосолянки, а в этом году только за сутки расход составил около 1,5 тысячи тонн, т.е. 1/15 часть от того, что в прошлом году высыпали за всю зиму. Жилинспекция борется с недобросовестными УК дворовые территории которых находились в неудовлетворительном состоянии, - рассказал Ничипоров.

В свою очередь депутаты предложили пригласить представителей Жилинспекции на следующую сессию, чтобы обсудить ситуацию более предметно.


Ольга СУПОНЕВА
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