В Дмитровском районе Орловщины двое пенсионеров погибли при пожаре
ЧП случилось 23 февраля в деревне Дружно.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области вечером 23 февраля случился пожар, унесший две жизни. Жилой дом горел в деревне Дружно Дмитровского района.
Спасателей вызвали соседи. К тому моменту, как прибыли пожарные, уже открытым пламенем горела кровля, внутренние помещения. Местные жители сами вынесли из полыхающего дома 76-летнего мужчину, но он уже не подавал признаков жизни. По словам очевидцев, хозяйка дома сначала вышла, а потом вернулась в горящие помещения.
- Прибывшие на место пожарные вынесли 73-летнюю женщину, реанимировали ее, но к сожалению она погибла, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники. Частично выгорела кровля и внутренние помещения дома. В причинах предстоит разобраться специалистам.