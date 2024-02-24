Главная » Новости



9:59, 24 февраля 2024 года В Дмитровском районе Орловщины двое пенсионеров погибли при пожаре ЧП случилось 23 февраля в деревне Дружно.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области вечером 23 февраля случился пожар, унесший две жизни. Жилой дом горел в деревне Дружно Дмитровского района.



Спасателей вызвали соседи. К тому моменту, как прибыли пожарные, уже открытым пламенем горела кровля, внутренние помещения. Местные жители сами вынесли из полыхающего дома 76-летнего мужчину, но он уже не подавал признаков жизни. По словам очевидцев, хозяйка дома сначала вышла, а потом вернулась в горящие помещения.



- Прибывшие на место пожарные вынесли 73-летнюю женщину, реанимировали ее, но к сожалению она погибла, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники. Частично выгорела кровля и внутренние помещения дома. В причинах предстоит разобраться специалистам.



Видео: ГУ МЧС России по Орловской области













Ольга СУПОНЕВА



