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9:46, 24 февраля 2024 года В соседней с Орловской Курской области ночью звучал сигнал ракетной опасности Работала система ПВО, сбиты беспилотники.





В соседней с Орловщиной Курской области в ночь на 24 февраля звучал сигнал ракетной опасности. О тревоге было объявлено около полуночи.



Жителей попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, зайти в ближайшее здание, паркинг. Губернатор Роман Старовойт предупредил граждан о работающей над городом Курском и Курским районом системой ПВО.



Отбой ракетной опасности был дан в 5 утра. Позже Минобороны сообщило о сбитых над регионом украинских беспилотниках.





Ольга СУПОНЕВА



