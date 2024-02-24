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11:00, 24 февраля 2024 года

Житель Орла задержан за кражу детского велосипеда

Орловец стащил транспорт из разгружающегося грузовика.

Фото: архив "Вестей"

Индивидуальный предприниматель обратился в Управление МВД России по городу Орлу с заявлением о краже детского велосипеда на улице Приборостроительной. Согласно его словам, неизвестные похитили велосипед стоимостью 4800 рублей во время разгрузки грузового автомобиля.

В ответ на это происшествие, отделом дознания УМВД России по городу Орлу было возбуждено уголовное дело. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудники полиции установили, что ранее судимый местный житель 1999 года рождения может быть причастен к преступлению.

Полицейские выяснили, что подозреваемый похитил велосипед, проходя мимо автомобиля с открытым кузовом. Он приметил транспорт и прихватил его с собой. В дальнейшем изъять краденое удалось у подозреваемого дома, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 

Следствие продолжает работу по делу для привлечения виновного к ответственности в соответствии с законом.


Ольга СУПОНЕВА
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