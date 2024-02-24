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10:30, 24 февраля 2024 года В Орловской области пройдет лыжная гонка на кубок Федора Давыдова Старт 29 февраля на Кривцовском мемориале.



Фото: "Болховские куранты"





Участниками состязаний станут молодые лыжники в возрасте до 18 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию в 8 километров по пересеченке. Команды будут состоять из трех человек: две девушки и трое юношей. Старт в 11.30.



Заявки можно подать до 26 февраля, подробнее - В Орловской области 29 февраля пройдет лыжная гонка на кубок Федора Давыдова. Состоятся соревнования на Кривцовском мемориальном комплексе Болховского района.Участниками состязаний станут молодые лыжники в возрасте до 18 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию в 8 километров по пересеченке. Команды будут состоять из трех человек: две девушки и трое юношей. Старт в 11.30.Заявки можно подать до 26 февраля, подробнее - здесь.





Ольга СУПОНЕВА



