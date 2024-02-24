В Орловской области завершается ремонт еще одной поликлиники
Работы в Новосильской больнице практически выполнены.
Ремонт поликлиники Новосильской районной больницы в Орловской области почти завершен. Отделочные работы вышли на финишную прямую.
Привести в порядок поликлинику удалось благодаря национальному проекту "Здравоохранение", инициированного Владимиром Путиным. В медучреждении заменили полы, потолки, обновили внутреннюю отделку, установили новые окна и двери, также появилась новая система водоснабжения, водоотведения, вентиляция, система отопления.
- Кроме того, были усилены слаботочные сети и произведена замена системы электроснабжения, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.