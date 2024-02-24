Орел присоединился к патриотическому фестивалю "Родина-Герой"
В центре города создали проекцию с выступлениями известных российских артистов.
23 февраля орловцы смогли услышать голоса любимых исполнителей: Шамана, Дениса Майданова, Александра Розенбаума, Ирины Дубцовой, Стаса Костюшкина и других звезд российской эстрады. Они прозвучали на главной площади Орла, где прошел патриотический фестиваль "Родина-Герой!".
Выступления артистов создали в виде проекции на здании администрации области. Концерт собрал несколько сотен человек.
Цифровой фестиваль объединил все города-герои и города воинской славы.