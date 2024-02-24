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21:25, 23 февраля 2024 года

Орел присоединился к патриотическому фестивалю "Родина-Герой"

В центре города создали проекцию с выступлениями известных российских артистов.



23 февраля орловцы смогли услышать голоса любимых исполнителей: Шамана, Дениса Майданова, Александра Розенбаума, Ирины Дубцовой, Стаса Костюшкина и других звезд российской эстрады. Они прозвучали на главной площади Орла, где прошел патриотический фестиваль "Родина-Герой!".

Выступления артистов создали в виде проекции на здании администрации области. Концерт собрал несколько сотен человек.

Цифровой фестиваль объединил все города-герои и города воинской славы.


Артем Ежаков
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