Главная » Новости



21:00, 23 февраля 2024 года В 2023-м году в Орловской области открыли 800 "Парт Героев" Дань уважения отдают погибшим участникам всех войн и конфликтов, в которых участвовала Россия.







На Орловщине увековечивают память павших защитников Отечества. Дань уважения в виде "Парт Героев" отдают погибшим участникам всех войн и конфликтов, в которых участвовала Россия.



В преддверии Дня защитника Отечества в школе №37 города Орла такую парту открыли в память о выпускнике и участнике Чеченской войны Максиме Мевлеханове. Он погиб в 20 лет. Посмертно награжден орденом Мужества.



В 1998-м году Максим Мевлеханов был призван в армию и служил в Кирове. В 1999-м году его воинскую часть переместили в Чеченскую республику. 20 января 2000-го года во время боев в Грозном орловец грамотно построил действия своего отделения, чем самым спас десятки жизней. Лично уничтожил огневую точку вместе с пулеметчиком и корректировщиком огня, но при отходе был смертельно ранен снайпером.



В 2023-м год в Орловской области появилось 800 парт с именами тех, кто отдал жизнь за Родину.



Также незадолго до 23 февраля в Образцовской школе появилась мемориальная доска в честь Евгения Комардина. В ходе СВО его призвали в ряды Вооруженных сил и направили в Луганск. Орловец погиб 19 февраля 2023-го года. Награжден Орденом мужества посмертно.





Екатерина Габова



