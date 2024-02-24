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21:00, 23 февраля 2024 года

В 2023-м году в Орловской области открыли 800 "Парт Героев"

Дань уважения отдают погибшим участникам всех войн и конфликтов, в которых участвовала Россия.



На Орловщине увековечивают память павших защитников Отечества. Дань уважения в виде "Парт Героев" отдают погибшим участникам всех войн и конфликтов, в которых участвовала Россия.

В преддверии Дня защитника Отечества в школе №37 города Орла такую парту открыли в память о выпускнике и участнике Чеченской войны Максиме Мевлеханове. Он погиб в 20 лет. Посмертно награжден орденом Мужества.

В 1998-м году Максим Мевлеханов был призван в армию и служил в Кирове. В 1999-м году его воинскую часть переместили в Чеченскую республику. 20 января 2000-го года во время боев в Грозном орловец грамотно построил действия своего отделения, чем самым спас десятки жизней. Лично уничтожил огневую точку вместе с пулеметчиком и корректировщиком огня, но при отходе был смертельно ранен снайпером.

В 2023-м год в Орловской области появилось 800 парт с именами тех, кто отдал жизнь за Родину.

Также незадолго до 23 февраля в Образцовской школе появилась мемориальная доска в честь Евгения Комардина. В ходе СВО его призвали в ряды Вооруженных сил и направили в Луганск. Орловец погиб 19 февраля 2023-го года. Награжден Орденом мужества посмертно.


Екатерина Габова
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