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20:30, 23 февраля 2024 года

В Орловской области работает сеть волонтерских движений помощи участникам СВО

Одно из таких – "Зов сердца".



В Орловской области есть несколько общественных организаций, которые помогают СВО. Их создали люди, переживающие за бойцов и Россию.

Одно из таких движений – "Зов сердца". Волонтеры работают почти два года. Начинали с трех человек, сегодня ряды насчитывают порядка полутора тысяч. Собрали посылку и ко Дню защитника Отечества. Каждый груз собирать непросто – нужно координироваться с различными учреждениями и ведомствами, которые тоже хотят помочь.

В добровольческом отряде состоят разные люди. У кого-то воюют близкие, у кого-то друзья, а кто-то считает всех, кто сегодня на передовой, своими детьми, как, например, директор швейного предприятия, все сотрудники которого присоединились к волонтерам и шьют бойцам одежду.

Рабочие руки волонтерам нужны всегда. Денежный сбор никогда не останавливается. Цель одна – помочь бойцам приблизить Победу.


Эва Стасюлевич
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