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20:45, 23 февраля 2024 года

Орловские волонтеры поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

Гости пришли к Виктору Шигину, Александру Ширшову и другим участникам Великой Отечественной войны.



Орловские волонтеры поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества и поблагодарили их за Победу в Великой Отечественной войне. Гости пришли к Виктору Шигину, Александру Ширшову и другим участникам Великой Отечественной войны

В 18 лет Виктор Шигин поступал в пехотное военное училище. Но война доучиться не дала. В 1941-м Виктор Андреевич ушел на фронт. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Освобождал деревню Ахтырка Колпнянского района Орловской области. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, получил две медали "За Отвагу", медали "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За Победу над Германией" В 2024-м ветеран отметил вековой юбилей.

Александру Ширшову 101 год. Он воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За Победу над Японией". Увлекается фотографией, читает стихи собственного сочинения всем гостям. А в праздничные дни услышали их и волонтеры.


Александра Бахтина
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