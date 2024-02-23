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15:37, 23 февраля 2024 года

Московские врачи осмотрели сотню юных орловцев со сложными диагнозами

На помощь в НКМЦ имени Круглой приехала целая команда столичных медиков.



Специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России побывали с рабочим визитом в НКМЦ имени Круглой. В Орел из столицы приехали гастроэнтеролог, ревматолог, хирург, реаниматолог, кардиолог, невролог.

Вместе с коллегами они осмотрели сотню детей со сложными клиническими случаями и составили тактику лечения. Удалось опробовать и орловскую операционную. Здесь провели мастер-класс по лапароскопической герниопластике.

Серьезных замечений к работе орловских специалистов у столичных не было.

Выезды врачей федеральных центров в регионы проходят в рамках программы правительства и лично под патронажем министра здравоохранения. Проводятся консультации и консилиумы, решаются сложные задачи. Если ответ не находится в Орле, детей приглашают на лечение в Москву.


Елена Литинская
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