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15:37, 23 февраля 2024 года Московские врачи осмотрели сотню юных орловцев со сложными диагнозами На помощь в НКМЦ имени Круглой приехала целая команда столичных медиков.







Специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России побывали с рабочим визитом в НКМЦ имени Круглой. В Орел из столицы приехали гастроэнтеролог, ревматолог, хирург, реаниматолог, кардиолог, невролог.



Вместе с коллегами они осмотрели сотню детей со сложными клиническими случаями и составили тактику лечения. Удалось опробовать и орловскую операционную. Здесь провели мастер-класс по лапароскопической герниопластике.



Серьезных замечений к работе орловских специалистов у столичных не было.



Выезды врачей федеральных центров в регионы проходят в рамках программы правительства и лично под патронажем министра здравоохранения. Проводятся консультации и консилиумы, решаются сложные задачи. Если ответ не находится в Орле, детей приглашают на лечение в Москву.





Елена Литинская



