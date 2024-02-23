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15:20, 23 февраля 2024 года Приют для бездомных животных в Орле пока не заработал в полную силу Ситуация с бродячими собаками на улицах города окончательно не решена.







В Орловской области жители продолжают обращаться в больницы из-за укусов собак. Чтобы хоть немного улучшить ситуацию в Орле, был построен приют на 150 мест. Но и он пока не заработал в полную силу.



Поймать бездомных собак не просто. К моменту приезда группы отлова стая обычно успевает уйти. Проблема с бродячими собаками остается на улицах города даже с учетом открытого приюта.



Сегодня к четвероногим относятся более снисходительно. Во времена СССР их отстреливали, привлекая охотников. Сейчас же их отлавливают и стерилизуют. В приютах держат максимум 40 дней, затем снова отпускают на волю.









Эльза Ахмедбекова



