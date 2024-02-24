Орловские школьники нарисовали портреты участников СВО
Для создания рисунков дети ориентировались только на позывные солдат.
Фото: портал правительства Орловской области
В России в ходе акции "Позывной" дети рисуют портреты участников СВО. К ней присоединились орловские школьники, студенты Орловского техникума сферы услуг, Орловского реставрационно-строительного техникума.
Для создания рисунков юные художники ориентировались только на позывные солдат – было предложено подключить воображение и нарисовать бойца.
Орловцы нарисовали портреты реальных бойцов 33-го отряда с позывными Заря, Мел, Небо, Митяй, Феникс, сообщает региональный информационный портал.