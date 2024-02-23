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16:00, 23 февраля 2024 года На Орловщине могут начать наказывать водителей, паркующихся у мусорных площадок Инициатива законопроекта принадлежит прокурору региона Алексею Тимошину.





В рамках заседания комитета орловского облсовета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности народные избранники обсудили поправки в закон «Об ответственности за административные правонарушения», предложенные прокурором региона Алексеем Тимошиным.



Как рассказали в пресс-службе заксобрания, законопроект разработан для установления административной ответственности в отношении автовладельцев, которые своими машинами препятствуют подъезду мусоровозов к мусорным площадкам. Как следствие, они не могут вывезти скопившиеся отходы, что влечет за собой скопление мусора и вред экологии.



Как было отмечено на заседании, в ряде регионов России для таких водителей введена не только административная ответственность – их машины, загораживающие подъезд к мусоркам, активно перемещают.





Артем Ежаков



