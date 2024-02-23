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8:40, 23 февраля 2024 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем защитника Отечества В своем обращении губернатор Орловской области отметил славную ратную историю России, поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО, а также тех, кто принял для себя решение встать в ряды армии на защиту Отечества.





Уважаемые орловцы!



Дорогие ветераны!



Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Великая честь – служить своей Родине, защищать родную землю от врага. Ратная история России – летопись славных побед и свершений. Золотыми буквами вписаны в нее имена полководцев и героев прежних веков и наших современников – ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн и военных конфликтов. Новые страницы истории пишутся на наших глазах. Два года продолжается специальная военная операция: доблесть и самоотверженность наших воинов, их мужество и героизм, безграничная вера в победу заслуживают самых высоких слов благодарности.



Мы будем помнить всех героев, продолжим поддерживать наших защитников. Более четырех тысяч тонн различных грузов сформировано и доставлено из Орловской области участникам СВО. Продолжим оказывать помощь семьям военнослужащих, воспитывать орловскую молодежь в духе патриотизма и ответственности за судьбу Отечества.



Спасибо всем, кто вносит свою посильную лепту в общее дело. Всем, кто принял твердое решение и в это судьбоносное время встал в ряды Вооруженных Сил. В сплоченности общества, в укреплении наших внутренних сил, солидарной работе фронта и тыла рождается будущая Победа.



Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, новых свершений в беззаветном служении великой Российской державе!



Слава нашим доблестным Вооруженным Силам! Слава героическим защитникам Отечества!



А. Е. Клычков.



Губернатор Орловской области.





