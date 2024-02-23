пятница 23.02.2024 16:28:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

8:40, 23 февраля 2024 года

Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем защитника Отечества

В своем обращении губернатор Орловской области отметил славную ратную историю России, поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО, а также тех, кто принял для себя решение встать в ряды армии на защиту Отечества.


 Уважаемые орловцы!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Великая честь – служить своей Родине, защищать родную землю от врага. Ратная история России – летопись славных побед и свершений. Золотыми буквами вписаны в нее имена полководцев и героев прежних веков и наших современников – ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн и военных конфликтов. Новые страницы истории пишутся на наших глазах. Два года продолжается специальная военная операция: доблесть и самоотверженность наших воинов, их мужество и героизм, безграничная вера в победу заслуживают самых высоких слов благодарности.

Мы будем помнить всех героев, продолжим поддерживать наших защитников. Более четырех тысяч тонн различных грузов сформировано и доставлено из Орловской области участникам СВО. Продолжим оказывать помощь семьям военнослужащих, воспитывать орловскую молодежь в духе патриотизма и ответственности за судьбу Отечества.

Спасибо всем, кто вносит свою посильную лепту в общее дело. Всем, кто принял твердое решение и в это судьбоносное время встал в ряды Вооруженных Сил. В сплоченности общества, в укреплении наших внутренних сил, солидарной работе фронта и тыла рождается будущая Победа.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, новых свершений в беззаветном служении великой Российской державе!

Слава нашим доблестным Вооруженным Силам! Слава героическим защитникам Отечества!

А. Е. Клычков.

Губернатор Орловской области.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.