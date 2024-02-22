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18:45, 22 февраля 2024 года

Андрей Клычков лично навестил наших ребят на передовой

Глава региона посетил четыре подразделения, где служат орловские бойцы.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отправился на передовую. Для каждого подразделения он привез подарки, необходимые товары и спецсредства.

- Пообщался со всеми ребятами, поблагодарил за мир, который они героически несут сегодня для нашей страны, - написал глава региона в своем телеграм-канале.


Андрей Клычков передал разведчикам автомобиль УАЗ, пять дронов-камикадзе и комплект пилота для FPV дрона, телевизор для БПЛА, дизельный генератор, цифровые рации и дополнительные аккумуляторы к ним, систему видеонаблюдения, МФУ. Также для бойцов закупили теплую одежду, маскировочные сети, предметы быта и обустройства. Доставили военным грязевые шины на УАЗ и запчасти. Второй автомобиль УАЗ передали десантникам.

- В Соледаре встретились с еще одним подразделением десантников. Подарили ребятам две системы "Булат", - рассказал губернатор.


Сергей Мерцалов
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