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21:20, 22 февраля 2024 года Орловцам напомнили о соблюдении правил безопасности в праздничные дни Информацией поделились в ГУ МЧС по Орловской области.







Орловские спасатели рассказали, как провести праздники безопасно. В первую очередь, жителям рекомендуют ни в коем случае не выходить на открытые водоемы - температурные качели всегда негативно сказываются на толщине и прочности льда.



Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электросеть и использовать только исправную бытовую технику. Еще одно важное правило - не оставлять детей дома и на улице без присмотра.



- Будьте осторожны и тогда праздники пройдут без происшествий, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





