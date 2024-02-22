Урицкая ветеринарная лаборатория получит почти миллион рублей
Деньги пойдут на возмещение затрат.
Фото: архив "Вести-Орел"
Урицкая ветеринарная лаборатория получит 960 тысяч рублей субсидий в 2024 году. Средства направят на возмещение затрат в 2019-2022 годах на расширение области аккредитации.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время ведется работа по сбору необходимых документов. Ранее аналогичную субсидию получила Ливенская ветеринарная лаборатория. Тогда полтора миллиона рублей потратили на покупку оборудования, обучение сотрудников и межлабораторные испытания.