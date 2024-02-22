Главная » Новости



20:15, 22 февраля 2024 года В Орловской области с начала года на нацпроекты потратили свыше миллиарда рублей Цифры озвучили на совещании с главами районов.



Фото: архив "Вести-Орел"

На реализацию национальных проектов в Орловской области с начала 2024 года потрачено более миллиарда рублей. Об этом было объявлено на совещании с главами муниципалитетов, которое провел заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.



С 15 по 22 февраля 2024 года потрачено более 100 миллионов рублей. Большая часть средств - почти 92 миллиона рублей - направили на переселение граждан из аварийного жилья в областном центре. Также деньги потратили на закупку спортивного оборудования, выплаты медикам и систему долговременного ухода за пожилыми людьми.



Расходы по нацпроектам в настоящее время составляют 1,043 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Законтрактовано около 800 миллионов рублей. Полностью контрактацию завершили два района Орловщины.





Сергей Силаев



