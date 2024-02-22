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19:45, 22 февраля 2024 года Орловская компания представила свою продукцию на международной выставке в Москве В ближайших планах - выход на зарубежные рынки.







Оборудование для свинокомплексов компания "Фабер" начала производить в 2015 году. Специальные станки изготавливали по чертежам заказчика. Сегодня появились собственные конструкторские разработки, современная техника и широкий ассортимент товара: от крепежа до комплектов перегородок.



- Мы вернулись с международной выставки АГРО-2024, где у нас был свой стенд. К нашей продукции проявили большой интерес не только отечественные потребители, но и зарубежные, в частности, Китай и Республика Беларусь, - рассказала директор по развитию Мария Небытова.



Объем производства вырос в пять раз. Годовой оборот составляет 300 миллионов рублей. В планах при поддержке регионального центра экспорта выйти на международный рынок.



Кроме того, орловская компания выпускает электрощитовое оборудование и щиты в сборе. Производство увеличивается - растет и спрос на специалистов. В штат готовы принять сварщиков, инженеров и разнорабочих.





Мария Семак



