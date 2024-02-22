Главная » Новости



19:15, 22 февраля 2024 года Орловская область продолжает экспортировать свою продукцию в Китай В Поднебесную отправили более 1,9 тысяч тонн свекловичного жома.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала 2024 года Орловщина экспортировала в Китай более 1,9 тысяч тонн свекловичного жома. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, продукция успешно прошла аттестацию на соответствие фитосанитарным требованиям.



Всего в Поднебесную из Орловской области отправили 76 партий гранулированного свекловичного жома. Заказ для КНР выполнил АО "Сахарный комбинат Отрадинский".





Сергей Мерцалов



