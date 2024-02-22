Орловская область продолжает экспортировать свою продукцию в Китай
В Поднебесную отправили более 1,9 тысяч тонн свекловичного жома.
Фото: архив "Вести-Орел"
С начала 2024 года Орловщина экспортировала в Китай более 1,9 тысяч тонн свекловичного жома. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, продукция успешно прошла аттестацию на соответствие фитосанитарным требованиям.
Всего в Поднебесную из Орловской области отправили 76 партий гранулированного свекловичного жома. Заказ для КНР выполнил АО "Сахарный комбинат Отрадинский".