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18:30, 22 февраля 2024 года

В выходные в Орловской области ожидаются дождь и мокрый снег

В регионе потеплеет до шести градусов выше нуля.


В Орловской области в ближайшие пару дней ожидаются дождь и мокрый снег. Такой прогноз дал начальник регионального гидрометцентра Валерий Селихов.

23 февраля орловцев ждут небольшие осадки, ночью в виде снега, мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя. Температура в ночные часы составит от минус двух до плюс трех градусов. Днем потеплеет до пяти градусов.

24 февраля ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью: от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Днем от нуля до пяти градусов тепла.

25 февраля существенных осадков не будет. Ночью столбики термометров покажут от минус трех до плюс двух градусов, днем потеплеет до шести градусов.


Артем Ежаков
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