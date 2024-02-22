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18:00, 22 февраля 2024 года

Орловщина присоединилась к Всероссийской акции "Звезда Героя"

Она посвящена Дню защитника Отечества.

Фото: портал Орловской области

В преддверии 23 февраля в ряде учебных учреждений региона прошли тематические акции. Участие в них приняли студенты Орловского техникума агротехнологий и транспорта, Кромской начальной школы и Вышне-Ольшанской школы Должанского района.

Ребята выстроились в форме пятиконечной звезды, символ которой ассоциируется с Победой и верой в силу нашей Армии. Как отмечает региональный инфопортал, акцию посвятили тем, кто стойко выдержал тяготы Великой Отечественной войны, кто сейчас проявляет мужество и героизм в зоне СВО.

Кроме того, в учреждениях образования в преддверии Дня защитника Отечества прошли уроки мужества "Время Героев". Основная их цель - воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к защитникам Отечества прошлого и настоящего.


Сергей Мерцалов
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