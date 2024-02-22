Орловщина присоединилась к Всероссийской акции "Звезда Героя"
Она посвящена Дню защитника Отечества.
Фото: портал Орловской области
В преддверии 23 февраля в ряде учебных учреждений региона прошли тематические акции. Участие в них приняли студенты Орловского техникума агротехнологий и транспорта, Кромской начальной школы и Вышне-Ольшанской школы Должанского района.
Ребята выстроились в форме пятиконечной звезды, символ которой ассоциируется с Победой и верой в силу нашей Армии. Как отмечаетрегиональный инфопортал, акцию посвятили тем, кто стойко выдержал тяготы Великой Отечественной войны, кто сейчас проявляет мужество и героизм в зоне СВО.
Кроме того, в учреждениях образования в преддверии Дня защитника Отечества прошли уроки мужества "Время Героев". Основная их цель - воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к защитникам Отечества прошлого и настоящего.