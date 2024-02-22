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17:30, 22 февраля 2024 года В Орловской области продолжается акция "Безопасное жилье" Она призвана уменьшить число пожаров.







В Орловской области стартовала акция "Безопасное жилье". Она проходит по 12 марта.



Цель акции – привлечение внимания к пожарной безопасности, уменьшение материальных и социальных потерь, проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности.



Мероприятия охватили каждое муниципальное образование. Особое внимание уделяется проверке жилья одиноких пенсионеров, инвалидов, неблагополучных семей, многодетных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, лиц, злоупотребляющих алкоголем. В ходе рейдов проверяется содержание электрических и газовых приборов, печного отопления.



Тем, до кого не достучались, оставляют в почтовых ящиках памятки.



С начала года в регионе произошло больше 80 пожаров. 10 человек погибло. 50 спасено и эвакуировано.





Мария Семак



