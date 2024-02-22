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17:00, 22 февраля 2024 года Орловские дети изготовили открытки для бойцов СВО Участниками акции стали воспитанники воскресной школы при храме Александра Невского в 909-м квартале Орла.



Фото: храм Александра Невского в 909-м квартале Орла

Воспитанники воскресной школы при храме Александра Невского в 909-м квартале города Орла провели акцию "Открытка на фронт к 23 февраля". Она направлена на поддержку тех, кто сейчас защищает Родину.



Ребята изготовили красочные открытки, в которых написали теплые слова и добрые пожелания бойцам СВО. Как отмечает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, дети надеются, что такие маленькие весточки помогут солдатам не чувствовать себя одиноко и напомнят им о том, что их ждут обратно домой.



По словам настоятеля храма Александра Невского в 909-м квартале иерея Сергия Капустина, открытки будут переданы в ближайшее время на фронт вместе с гуманитарной помощью.





Сергей Мерцалов



