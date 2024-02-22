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15:30, 22 февраля 2024 года В Орле появилась федерация гонок дронов Первые соревнования запланированы на конец марта.







Гонки дронов начали свой спортивный путь как дисциплина авиамодельного спорта. В 2023-м дрон-рейсинг стал самостоятельным видом спорта.



В Орле история нового вида спорта началась с курсов на базе аэроклуба, раздел FPV-дроны шел факультативом. Преподаватель курсов Виктор Гриненко организовал спортивную федерацию, тренирует как взрослых, так и детей. Полеты сейчас – только в закрытых помещениях. Спортзала, где занимаются спортсмены хватает только для полетов дронов 75 миллиметров. Инвентарь пилота кроме самого дрона – это очки и пульт.





Анастасия Дорохова



