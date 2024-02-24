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9:00, 24 февраля 2024 года
Хоккеисты Орловского государственного университета сыграют в КалининградеУ команды предпоследний тур регулярного чемпионата СХЛ.
Хоккеисты Орловского государственного университета сыграют в Калининграде против сборной Западного филиала РАНХиГС – команды "Запад России".
Игры состоятся 24 февраля в 16:00 и 25 февраля – в 13:00. Время московское. Трансляции – в социальных сетях команды.
"Запад России" сейчас делит лидирующие позиции в турнирной таблице конференции "Запад", хоккеисты ОГУ – на 9-й строчке.
Анастасия Дорохова
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