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11:00, 23 февраля 2024 года Орловские фигуристы завоевали награды на домашнем турнире В копилке спортсменов шесть медалей.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловские фигуристы стали обладателями шести медалей открытого кубка региона. За два соревновательных дня на лед вышли порядка 100 спортсменов из Орла, Курска, Белгорода, Брянска, Губкина и других городов России.



Лучшие были выявлены в групповой и произвольной программах. По итогам всех выступлений орловские фигуристы завоевали по три золотые и бронзовые награды. Медали высшей пробы забрали Егор Березовский, София Ханян и Софья Ершова. Третья ступень пьедестала у Варвары Бородиной, Софии Чичериной и Евгении Радзиховской.





Анастасия Дорохова



